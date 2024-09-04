Нетаньяху поручил ЦАХАЛ готовиться к раздаче гуманитарной помощи в секторе Газа

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Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии готовиться к возможному распределению гуманитарной помощи в секторе Газа. Об этом сообщает израильский телеканал Channel 12.

По сведениям журналистов, премьер-министр недавно поручил израильской армии изучить логистику, оперативные механизмы и потребности в трудовых ресурсах, которые необходимы для распределения гуманитарной помощи, чем раньше занимались международные организации.

В свою очередь, начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви выступил против идеи Нетаньяху, так как жизнь и здоровье солдат окажутся под угрозой.