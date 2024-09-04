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В Белом доме прокомментировали удар России по военному училищу в Полтаве

В Белом доме прокомментировали удар России по военному училищу в Полтаве

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США продолжат сосредотачиваться на укреплении сил ПВО Украины, пообещав Киеву больше помощи в ближайшие недели. Так он прокомментировал удар ВС РФ по учебно-тренировочному центру связистов Вооруженных сил Украины в Полтаве, сообщается на сайте Белого дома.

Он заверил, что президент США Джо Байден дал четко понять, что поддержка Украины останется непоколебимой, Вашингтон продолжит сосредотачиваться на укреплении ВСУ и сил ПВО против атак ВС РФ, схожих с ударом в Полтаве.

«Как вы видели, всего 10 дней назад мы объявили об очередном пакете военной помощи, который включал боеприпасы для систем HIMARS, оборудование для борьбы с беспилотниками, боеприпасы, Javelin, противотанковые системы, и в ближайшие недели будет больше. Поэтому мы собираемся и в дальнейшем поддерживать украинцев и пытаться защитить их от подобных атак», – добавил Кирби.

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