СМИ Турции и ТРСК коснулись диалога Алиев-Татар

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Ведущие органы СМИ Турции и Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) широко осветили тему телефонного разговора лидеров Азербайджана и турецкого Кипра. Об этом сообщает «Азертадж».

В публикациях акцентируется внимание на словах президента ТРСК Эрсина Татара, который от имени народа северного Кипра поздравил президента Ильхама Алиева с успешным проведением внеочередных парламентских выборов и победой партии «Ени Азербайджан».

«Президент Эрсин Татар подчеркнул, что выборы в Азербайджане прошли в свободной и демократической обстановке, а итоги голосования стали отражением воли азербайджанского народа.

Глава турецкого Кипра выразил уверенность в продолжении межпарламентского сотрудничества в рамках группы дружбы Азербайджан-ТРСК», – говорится в публикациях.

Лидер турок-киприотов назвал результаты выборов в Милли Меджлис «демонстрацией сильной поддержки народа Азербайджана курсу руководства страны».

Лидер ТРСК также высоко отозвался о приглашении азербайджанской стороны в адрес Лефкоши принять участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше. «Лидер ТРСК Эрсин Татар поблагодарил президента Ильхама Алиева за поддержку усилий по развитию связей Лефкоши в ОТГ», – отмечается далее в публикациях.

Пользуясь случаем Эрсин Татар поблагодарил азербайджанского лидера в связи с возможностью участия молодежной сборной ТРСК по футболу U-12 в международном турнире в Азербайджане.