Итоги выборов в ММ: МИД России осудил предвзятые оценки Запада

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Предвзятые оценки со стороны западных структур выборов в Азербайджане не соответствуют действительности. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«… Западники и аффилированные с ними международные структуры в очередной раз высказали предвзятые и субъективные оценки, не соответствующие реальной картине демократического процесса в республике. Направленными российской стороной по линии БДИПЧ ОБСЕ наблюдателями фактов грубого нарушения избирательных прав граждан зафиксировано не было», – говорится в публикации на сайте российского дипведомства.

Россия поздравляет Азербайджан с успешной организацией парламентских выборов, заявили в МИД РФ. В министерстве отметили, что Россия рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия с новым составом парламента Азербайджана.