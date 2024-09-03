Армянские коровы продолжают подрываться на минах

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Несколько коров подорвались на минах близ села Воскепар в Тавуше. Эту информацию подтвердил староста села Ишхан Агбалян, пишет «Спутник».

Инцидент произошел 31 августа в «треугольнике» близ села, где делимитация между Арменией и Азербайджаном пока заморожена.

По словам сельского старосты, в эту зону забрели 9 коров, две из них позже вернулись оттуда к своим хозяевам. Сегодня нашли еще одну корову, получившую увечья. Остальных коров уничтожил взрыв мины.

Агбалян отметил, что коровы, принадлежащие трем жителям Воскепара, прошли на заминированный участок через зону, где не проведена колючая проволока.

Староста подчеркнул, что подобные случаи имели место и в прошлом.