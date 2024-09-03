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Монголия разъяснила нежелание арестовывать Путина

Монголия разъяснила нежелание арестовывать Путина

Власти Монголии объяснили отказ арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС) энергетической зависимостью и политикой нейтралитета, пишет Politico со ссылкой на представителя правительства страны.

По словам представителя, Монголия импортирует 95% нефтепродуктов и более 20% электроэнергии из соседних стран. «Эти поставки имеют решающее значение для обеспечения нашего существования и существования нашего народа», — подчеркнул он.

Представитель правительства добавил, что Улан-Батор «всегда придерживался политики нейтралитета во всех своих дипломатических отношениях».

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