Воздушные силы ВСУ об ударе России по Полтаве: Баллистика летит очень быстро

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Воздушные силы ВСУ напомнили об опасности российских баллистических ракет для прифронтовых областей, особенно после удара по Полтаве. Время реагирования на такие угрозы очень короткое, буквально считанные минуты.

Минобороны Украины уточнило, что промежуток между объявлением тревоги и ударом был настолько коротким, что застал людей на пути в укрытие.

«Тревога была объявлена, но, к сожалению, даже для Полтавской области, время реагирования на угрозу — очень короткое, буквально считанные минуты. Баллистика, особенно для прифронтовых регионов, — это чрезвычайно опасно. „Искандер М“, „Кинжал“, С300/400, любая баллистика летит очень быстро», — сказали в ВСУ изданию «Украинская правда».