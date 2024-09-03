В Бардинском районе нашли тело 15-летней девушки

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В Бардинском районе возбуждено уголовное дело в связи с обнаружением тела с признаками насильственной смерти.

Как сообщили в прокуратуре Бардинского района, 3 сентября около 10 часов поступило сообщение об обнаружении тела 15-летней Севиндж Аббаслы, пропавшей два дня назад, в недостроенном здании в селе Джайирли, расположенном примерно в 80 метрах от дома жертвы. Убийца закопал тело подростка в землю.

На место происшествия прибыли сотрудники прокуратуры и полиции, а также криминалист и судебно-медицинский эксперт, которые осмотрели тело и место происшествия, назначили необходимые экспертизы и провели другие процессуальные действия.

В ходе внешнего осмотра были обнаружены следы телесных повреждений, что указывает на насильственный характер смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство). Следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных к преступлению лиц и их привлечению к ответственности продолжаются.