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Арест Путина вызвал бы бомбардировки Монголии со всех сторон, считают эксперты

Арест Путина вызвал бы бомбардировки Монголии со всех сторон, считают эксперты

Украина выразила возмущение неспособностью Монголии арестовать президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Визит в Монголию стал первой с 2023 года поездкой российского лидера в страну, подписавшую Римский статут и признающую юрисдикцию МУС.

Монголия беззащитна перед Россией и Китаем, считают эксперты. Экс-дипломат Борис Бондарев отметил, что Монголия — маленькая страна с небольшой и слабой армией, которая не способна защитить себя от своих крупных соседей.

Политик Дмитрий Гудков добавил, что любое решение Монголии об аресте Путина могло бы привести к военной агрессии со стороны России и Китая.

«Как только Монголия приняла бы решение об аресте Путина, сотни самолетов со всех сторон полетели бы бомбить города», — добавил политик в разговоре с изданием «Можем объяснить».

Монголия также сильно зависит от импорта электроэнергии, топлива и других ресурсов из России. Бондарев подчеркнул, что если Россия и Китай перекроют границы и прекратят поставки, Монголия окажется в критической ситуации.

В то же время, эксперты сомневаются, что ЕС введет санкции против Монголии, поскольку это стабильная демократическая страна в Азии. Они считают, что санкции могут подтолкнуть Монголию к еще более тесному сотрудничеству с Россией и Китаем.

Украина возмутилась неспособностью Монголии арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС).  Визит в Монголию стал первой с 2023 года поездкой в страну, подписавшую Римский статут и признающую юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС).

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