Арест Путина вызвал бы бомбардировки Монголии со всех сторон, считают эксперты

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Украина выразила возмущение неспособностью Монголии арестовать президента РФ Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Визит в Монголию стал первой с 2023 года поездкой российского лидера в страну, подписавшую Римский статут и признающую юрисдикцию МУС.

Монголия беззащитна перед Россией и Китаем, считают эксперты. Экс-дипломат Борис Бондарев отметил, что Монголия — маленькая страна с небольшой и слабой армией, которая не способна защитить себя от своих крупных соседей.

Политик Дмитрий Гудков добавил, что любое решение Монголии об аресте Путина могло бы привести к военной агрессии со стороны России и Китая.

«Как только Монголия приняла бы решение об аресте Путина, сотни самолетов со всех сторон полетели бы бомбить города», — добавил политик в разговоре с изданием «Можем объяснить».

Монголия также сильно зависит от импорта электроэнергии, топлива и других ресурсов из России. Бондарев подчеркнул, что если Россия и Китай перекроют границы и прекратят поставки, Монголия окажется в критической ситуации.

В то же время, эксперты сомневаются, что ЕС введет санкции против Монголии, поскольку это стабильная демократическая страна в Азии. Они считают, что санкции могут подтолкнуть Монголию к еще более тесному сотрудничеству с Россией и Китаем.

Украина возмутилась неспособностью Монголии арестовать Путина по ордеру Международного уголовного суда (МУС). Визит в Монголию стал первой с 2023 года поездкой в страну, подписавшую Римский статут и признающую юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС).