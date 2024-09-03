Telegram извинился перед южнокорейскими властями

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Представители Telegram извинились перед южнокорейскими властями и удалили дипфейк-порно ролики, из-за которых в стране начали расследование против платформы.

Telegram рассчитывает на выстраивание доверительных отношений с Сеулом, а представитель мессенджера сообщил об удалении 25 дипфейк-роликов, к которым были претензии в Южной Корее. Об этом сообщает агентство Yonhap News.

«Просим прощения, если возникло недопонимание», – цитируют южнокорейские журналисты письмо. Представитель платформы выразил готовность выстраивать доверительные отношения с комиссией, «чтобы сделать Telegram еще безопаснее для пользователей».

Также Telegram предоставил корейским властям эксклюзивный адрес электронной почты для оперативной коммуникации по вопросам правонарушений. В корейской комиссии по стандартам связи выразили надежду, что со временем будет создана горячая линия. 2 сентября полиция республики начала предварительное расследование в отношении Telegram по подозрению в пособничестве распространению дипфейк-порно, в том числе с несовершеннолетними.

Скандал случился в конце августа, когда местная газета «Хангере» рассказала о каналах, участники которых в чатах делились запрещенными роликами. В большинстве дипфейки изготавливали несовершеннолетние, а жертвами — людьми, лицами которых с помощью нейросетей заменяли лица порноактрис, — становились обычные корейские девушки.