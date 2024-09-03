Монголия разъяснила нежелание арестовывать Путина |
Россия нанесла удар по Полтаве: 41 погибший, 180 раненых (фото и видео) |
Азербайджан стал европейским поставщиком зеленой энергии |
В Баку проходит конференция на тему «Незаконная оккупация Францией острова Майотта» |
За поддержку Москвой Зангезурского коридора посла России вызвали в МИД Ирана |
Украина хочет наказать Монголию за визит Путина |
Ильхам Алиев тепло пообщался с кяльбаджарцами (фото) |
При пожаре на морском объекте «Азнефти» погиб человек |
США арестовали самолет Мадуро и переправили его во Флориду, президента на борту не было |
Главное Мир

Telegram извинился перед южнокорейскими властями

Telegram извинился перед южнокорейскими властями

Представители Telegram извинились перед южнокорейскими властями и удалили дипфейк-порно ролики, из-за которых в стране начали расследование против платформы.

Telegram рассчитывает на выстраивание доверительных отношений с Сеулом, а представитель мессенджера сообщил об удалении 25 дипфейк-роликов, к которым были претензии в Южной Корее. Об этом сообщает агентство Yonhap News.

«Просим прощения, если возникло недопонимание», – цитируют южнокорейские журналисты письмо. Представитель платформы выразил готовность выстраивать доверительные отношения с комиссией, «чтобы сделать Telegram еще безопаснее для пользователей».

Также Telegram предоставил корейским властям эксклюзивный адрес электронной почты для оперативной коммуникации по вопросам правонарушений. В корейской комиссии по стандартам связи выразили надежду, что со  временем будет создана горячая линия. 2 сентября полиция республики начала предварительное расследование в отношении Telegram по подозрению в пособничестве распространению дипфейк-порно, в том числе с несовершеннолетними.

Скандал случился в конце августа, когда местная газета «Хангере» рассказала о каналах, участники которых в чатах делились запрещенными роликами. В большинстве дипфейки изготавливали несовершеннолетние, а жертвами — людьми, лицами которых с помощью нейросетей заменяли лица порноактрис, — становились обычные корейские девушки.

Теги:
Из этой рубрики
Telegram извинился перед южнокорейскими властями
Мир

Telegram извинился перед южнокорейскими властями

2024/09/03, 17:11
Арест Путина вызвал бы бомбардировки Монголии со всех сторон, считают эксперты
Мир

Арест Путина вызвал бы бомбардировки Монголии со всех сторон, считают эксперты

2024/09/03, 16:58
ООН выразила беспокойство в связи с возбуждением дела против Дурова во Франции
Мир

ООН выразила беспокойство в связи с возбуждением дела против Дурова во Франции

2024/09/03, 16:58
В Тбилиси поезд врезался в ремонтную платформу, есть погибшие
Мир

В Тбилиси поезд врезался в ремонтную платформу, есть погибшие

2024/09/03, 16:47
Россия нанесла удар по Полтаве: 41 погибший, 180 раненых (фото и видео)
Мир

Россия нанесла удар по Полтаве: 41 погибший, 180 раненых (фото и видео)

2024/09/03, 15:39
Эрдоган принял азербайджанскую делегацию (фото)
Мир

Эрдоган принял азербайджанскую делегацию (фото)

2024/09/03, 15:18
Иранское грузовое судно затонуло в водах Кувейта
Мир

Иранское грузовое судно затонуло в водах Кувейта

2024/09/03, 14:49
Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС в Казани
Мир

Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС в Казани

2024/09/03, 14:39
Путин рассказал о газопроводе из России в Китай через Монголию
Мир

Путин рассказал о газопроводе из России в Китай через Монголию

2024/09/03, 13:34