ООН выразила беспокойство в связи с возбуждением дела против Дурова во Франции

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Возбужденное во Франции дело против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вызывает беспокойство с точки зрения соблюдения прав человека. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани, передает РИА Новости.

Она назвала начало расследования в отношении предпринимателя очень сложным случаем. По словам Шамдассани, УВКПЧ ООН планирует обнародовать документ, в котором будут определены параметры для оценки данной ситуации.

«Это вызывает большое количество опасений в отношении прав человека. <…> Любое ограничение [свободы слова] должно быть соразмерным и соответствовать стандартам международного права», — добавила представитель управления.