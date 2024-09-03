Монголия разъяснила нежелание арестовывать Путина |
Россия нанесла удар по Полтаве: 41 погибший, 180 раненых (фото и видео) |
Азербайджан стал европейским поставщиком зеленой энергии |
В Баку проходит конференция на тему «Незаконная оккупация Францией острова Майотта» |
За поддержку Москвой Зангезурского коридора посла России вызвали в МИД Ирана |
Украина хочет наказать Монголию за визит Путина |
Ильхам Алиев тепло пообщался с кяльбаджарцами (фото) |
При пожаре на морском объекте «Азнефти» погиб человек |
США арестовали самолет Мадуро и переправили его во Флориду, президента на борту не было |
Главное Мир

ООН выразила беспокойство в связи с возбуждением дела против Дурова во Франции

ООН выразила беспокойство в связи с возбуждением дела против Дурова во Франции

Возбужденное во Франции дело против основателя мессенджера Telegram Павла Дурова вызывает беспокойство с точки зрения соблюдения прав человека. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани, передает РИА Новости.

Она назвала начало расследования в отношении предпринимателя очень сложным случаем. По словам Шамдассани, УВКПЧ ООН планирует обнародовать документ, в котором будут определены параметры для оценки данной ситуации.

«Это вызывает большое количество опасений в отношении прав человека. <…> Любое ограничение [свободы слова] должно быть соразмерным и соответствовать стандартам международного права», — добавила представитель управления.

Теги:
Из этой рубрики
Telegram извинился перед южнокорейскими властями
Мир

Telegram извинился перед южнокорейскими властями

2024/09/03, 17:11
Арест Путина вызвал бы бомбардировки Монголии со всех сторон, считают эксперты
Мир

Арест Путина вызвал бы бомбардировки Монголии со всех сторон, считают эксперты

2024/09/03, 16:58
ООН выразила беспокойство в связи с возбуждением дела против Дурова во Франции
Мир

ООН выразила беспокойство в связи с возбуждением дела против Дурова во Франции

2024/09/03, 16:58
В Тбилиси поезд врезался в ремонтную платформу, есть погибшие
Мир

В Тбилиси поезд врезался в ремонтную платформу, есть погибшие

2024/09/03, 16:47
Россия нанесла удар по Полтаве: 41 погибший, 180 раненых (фото и видео)
Мир

Россия нанесла удар по Полтаве: 41 погибший, 180 раненых (фото и видео)

2024/09/03, 15:39
Эрдоган принял азербайджанскую делегацию (фото)
Мир

Эрдоган принял азербайджанскую делегацию (фото)

2024/09/03, 15:18
Иранское грузовое судно затонуло в водах Кувейта
Мир

Иранское грузовое судно затонуло в водах Кувейта

2024/09/03, 14:49
Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС в Казани
Мир

Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС в Казани

2024/09/03, 14:39
Путин рассказал о газопроводе из России в Китай через Монголию
Мир

Путин рассказал о газопроводе из России в Китай через Монголию

2024/09/03, 13:34