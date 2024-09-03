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В Тбилиси поезд врезался в ремонтную платформу, есть погибшие

В Тбилиси поезд врезался в ремонтную платформу, есть погибшие

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Батуми – Тбилиси, врезался в районе Авчала в ремонтную железнодорожную платформу, в результате чего погибли два сотрудника Грузинской железной дороги. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ГЖД.

Работники проводили плановые работы на железнодорожных путях, когда их сбил поезд. Пострадавших среди пассажиров поезда нет. Из-за аварии движение поездов в сторону Тбилиси приостановлено.

На месте мобилизованы сотрудники полиции. После завершения следственных мероприятий состав будет отбуксирован на Центральный железнодорожный вокзал Тбилиси.

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