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Россия нанесла удар по Полтаве: 41 погибший, 180 раненых (фото и видео)

Россия нанесла удар по Полтаве: 41 погибший, 180 раненых (фото и видео)

РФ ударила двумя баллистическими ракетами по одному из учебных заведений Полтавы, частично разрушено одно из зданий Института связи. Пока известно о 41 погибшем, еще 180 человек ранены.

Об этом говорится в заявлении президента Владимира Зеленского, Минобороны и МВД.

«Получил предварительные доклады по российскому удару по Полтаве. По имеющейся сейчас информации, две баллистические ракеты. Попадание по территории учебного заведения и соседней больнице. Было частично разрушено одно из зданий Института связи», – сообщил Зеленский.

По его словам, люди оказались под завалами. Многих удалось спасти. Более 180 человек ранены. Есть много погибших.

«По состоянию на данный момент известно о 41 погибшем. Мои соболезнования всем родным и близким», – сказал президент.

Глава украинского государства рассказал, что поручил провести полное и оперативное расследование всех обстоятельств произошедшего.

«Вовлечены все необходимые службы в спасательную операцию. Я благодарен каждому и каждой, кто с первых минут после попадания помогает людям, спасает жизнь. Обязательно российская сволочь ответит за этот удар. И мы снова и снова говорим всем в мире, кто имеет силу, чтобы остановить этот террор: системы ПВО и ракеты к ним нужны в Украине, а не на складе», – акцентировал Зеленский.

Он в очередной раз напомнил партнерам, что Украине нужно разрешение от партнеров на нанесение дальнобойных ударов западным оружием по РФ, что сможет защитить от российского террора. Он подчеркнул, что это нужно «сейчас, а не когда-то потом».

«Каждый день промедления – это, к сожалению, гибель людей. Вечная память всем, чьи жизни унесены Россией!» – добавил Зеленский.

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