В ЕС отреагировали на желание Анкары присоединиться к БРИКС

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Турция имеет право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, однако она все еще является страной – кандидатом на вступление в Евросоюз и должна соблюдать ценности сообщества.

Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя сообщения о том, что Анкара намерена присоединиться к БРИКС.

«Турция, как и любое другое государство, имеет право решать, что лучше для нее. Что касается наших отношений, то Турция является страной – кандидатом на вступление в ЕС, у нас есть таможенный союз и очень хорошие торговые отношения», – сказал он. По словам Стано, страны-кандидаты должны уважать ценности ЕС и обязательства в рамках договоренностей.

«Мы ожидаем, что государства-кандидаты разделяют ценности ЕС и приводят свою внешнюю политику в соответствие с нашей. При вступлении в ЕС страны-кандидаты должны привести всю свою политику в полное соответствие с нашей, включая проводимую в рамках торговых соглашений», – добавил он.