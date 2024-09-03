Эрдоган принял азербайджанскую делегацию (фото)

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Заместитель генерального прокурора Азербайджана Гейдар Мамедов и заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры Анар Насибов приняли участие в мероприятии, посвященном открытию нового судебного года 2024-2025, в Анкаре.

В церемонии открытия участвовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Верховного суда Омер Керкез и генеральный прокурор Мухсин Шентюрк, передает Report.

Гейдар Мамедов и заместитель председателя Верховного суда Азербайджана Чингиз Аскеров побывали на приеме у президента Эрдогана.

Члены делегации провели официальные встречи с турецкими коллегами, обсудив развитие правового сотрудничества и предстоящие мероприятия, включая 29-ю ежегодную конференцию Международной ассоциации прокуроров и COP29, которые пройдут в Баку.