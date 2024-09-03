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Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

Завтра в Баку будет до 36 градусов тепла

4 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове завтра преимущественно без осадков, северо-восточный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 31-36° тепла.

Атмосферное давление опустится с 759 мм рт.ст. до 756 мм.рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем 32-37° тепла, в горах ночью 11-16° тепла, днем 20-25° тепла.

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