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Девид Либескинд: Дуров мог встретиться с агентами французской разведки в Баку 

Девид Либескинд: Дуров мог встретиться с агентами французской разведки в Баку 

Французские СМИ сегодня пишут о том, что арест основателя Telegram Павла Дурова – это крах французского правосудия. Вся общественность критикует правительство страны за обвинения, выдвинутые против Дурова. О настроениях во Франции в интервью Minval.az рассказал специалист по уголовным делам, французский адвокат Девид Либескинд.

– Пока ничего существенного в деле Павла Дурова не произошло. Но в газете Marianne появилась информация о том, что Дуров в 2018 году заключил секретное соглашение о помощи французским властям в предотвращении терактов.

– Да, я читала об этом. Значит, главная причина ареста предпринимателя заключается не в нежелании сотрудничать со спецслужбами?

– Не исключено, что он не сотрудничал по другим делам. Но для французов более важной на данный момент новостью является процедура импичмента Эммануэля Макрона, которая будет инициирована членами парламента. В субботу в Париже пройдет большая манифестация по этому поводу.

– Каковы настроения во французском обществе? Любопытно, если отставка Макрона все же произойдет, есть ли у Дурова шанс избежать уголовной ответственности или добиться оправдания?

– Политическая коалиция левой оппозиции победила на последних июльских выборах в парламент. Но Макрон отказывается назначать премьер-министром представителя политической коалиции. Что касается Дурова, то даже после отставки Макрона решение будет принимать судья.

– Как долго продлится это противостояние? Довольны ли французы внешней политикой Макрона или им все равно?

–  Макрон обязан отчитаться о голосовании по национальному бюджету из-за отсутствия нового премьер-министра. Я думаю, что конфронтация продлится, и это не демократично со стороны Макрона. Что касается внешней политики, то французскому народу в целом все равно, но он выступает против отправки французских солдат в Украину. По некоторым данным, 51% французов хотят отставки Макрона.

– А как насчет военной поддержки Армении со стороны макроновской Франции? И насколько сильно армянское лобби во Франции?

– Макрон поддерживает военное сотрудничество с Арменией. Армянское лобби действительно сильно во Франции. И даже Шарль Азнавур, популярный певец, высказался в поддержку армян, выступающих против Турции.

– Поговаривают, что перед прилетом в Париж Павел Дуров встречался в Баку с агентами французской секретной службы, и это произошло после того, как ему не удалось встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

– Возможно, предположение выглядит вполне логичным, если допустить, что в Баку агенты французской секретной службы и подготовили встречу с Макроном во Франции. Почему нет? Дуров же заявил полиции, что у него была назначена встреча с Макроном, именно поэтому он приехал во Францию.

Рамелла Ибрагимхалилова

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