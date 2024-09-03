Путин рассказал о газопроводе из России в Китай через Монголию

Проект газопровода из России в Китай через Монголию проходит государственную экспертизу.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает «Интерфакс».
В ходе совместного заявления по итогам переговоров с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом Путин назвал хорошими перспективы для сотрудничества в газовой сфере.
«Завершена разработка проектной документации газопровода «Союз-Восток» протяженностью почти 1000 километров, который соединит Россию, Монголию и Китай», — сказал российский лидер.
Он также добавил, что «в настоящее время проводится государственная экспертиза проекта, выполняется оценка его воздействия на окружающую среду».