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Захарова о Дальнем Востоке: «Лай может «лаять» сколько угодно»

Захарова о Дальнем Востоке: "Лай может "лаять" сколько угодно"

РФ и КНР официально зафиксировали отказ от любых территориальных претензий, поэтому Москву не интересует мнение маргинальных политиков на этот счет.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание главы тайваньской администрации Лай Циндэ о том, что Китаю следует отобрать у России земли на Дальнем Востоке, передает ТАСС.

«Мнения отдельных маргинальных политиков, обуреваемых реваншистскими синдромами, могут интересовать кого угодно, только не нас, – указала дипломат. – Так что подстрекаемый американцами к сепаратизму Лай может «лаять» сколько угодно. Это не принесет ничего хорошего ни ему, ни жителям Тайваня».

При этом Захарова подчеркнула, что «взаимный отказ от любых территориальных претензий между РФ И КНР зафиксирован в базовом для двусторонних отношений Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве от 16 июля 2001 года, а последняя точка в пограничном урегулировании была поставлена Москвой и Пекином подписанием 14 октября 2004 года и последующей ратификацией Дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее Восточной части».

«Эта позиция подтверждена и в ряде других совместных документов, принятых Китаем и Россией на высоком и высшем уровнях, – констатировала она. – Россия последовательно придерживается принципа одного Китая, и правительство КНР является единственным законным правительством Китая». В этой связи, как указала официальный представитель МИД, «глава тайваньской администрации неправомочен делать какие-либо заявления от имени Пекина», а Тайбэю остается только пожелать «не переоценивать себя, когда заглядывается на что-то чужое».

Лай Циндэ, по словам Захаровой, следовало бы «поплотнее заняться экономическими проблемами острова, конструктивно отнестись к предложениям руководства КНР о мирной унификации с материковым Китаем». «Уверены, что такую же позицию занимают наши друзья в Пекине», – заключила дипломат.

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