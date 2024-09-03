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Роковой сентябрь для Еревана: «Железный кулак» наготове, время создания правительства в изгнании пришло

Роковой сентябрь для Еревана: «Железный кулак» наготове, время создания правительства в изгнании пришло

Главарь ликвидированного преступного режима в Карабахе Самвел Шахраманян, поверив в себя и эфемерную кучку недобитков, недавно заявил том, что документ о ликвидации сепаратистской хунты «не имеет юридической силы» и является «антиконституционным». Этот чудак, пустив в ход свою неизлечимо больную фантазию, запустил пластинку о желании армян вернуться в Карабах и – внимание – только при предоставленных им международных гарантиях. Так уж повелось, что армяне всегда ждут защиты и гарантий, но за какие такие заслуги – навсегда останется загадкой для умеющих мыслить людей. Не отходя от кассы, храбрец Самвел джан провозгласил: «Наше возвращение должно быть достойным».

При таком раскладе неугомонные армянские реваншисты и прочие их непутевые последыши могут лишь нарваться на ситуацию, сильно далекую от их хайских грез.

Самвел Шахраманян, ранее подписавший документ о роспуске сепаратистского режима, теперь пытается манипулировать ситуацией в отношениях с Азербайджаном. Что тут сказать? Настоящий «мужчина», а если он еще и уважающий себя армянин, то он всегда сначала ставит подпись, а потом отказывается от нее.

В Азербайджане тем временем всерьез заговорили о необходимости создания правительства Западного Азербайджана в изгнании. Тут уже не до гарантий будет, тем более международных…

Как стало известно «Минвалу», Община Западного Азербайджана осуждает провокационные заявления реваншистских сил в Армении, которые угрожают суверенитету и территориальной целостности Азербайджана, а также препятствуют возвращению западных азербайджанцев.

«Если Армения не прекратит поощрение антиазербайджанских действий, община инициирует создание правительства Западного Азербайджана в изгнании и обратится к Милли Меджлису с просьбой о создании комиссии по возвращению Западного Азербайджана», – сказано в заявлении.

Что касается заявлений реваншистских сил, то они лишены всякого смысла. А учитывая все это, в том числе и бредни Шахраманяна, можно сказать, что действительно пришло время всерьез задуматься о создании правительства Западного Азербайджана в изгнании и системно подойти к вопросу возвращения азербайджанцев на их историческую родину.

Данную инициативу в Баку легко можно реализовать, поскольку в обновленном парламенте уже есть представители Западного Азербайджана, которые в свое время были вынуждены покинуть родные края еще в очень раннем возрасте благодаря армянским старателям. Этим парламентариям как раз и следовало бы проявить больше активности для торжества справедливости и указать на место столь безосновательно прытким армянам. Ситуация складывается таким образом, что Милли Меджлису Азербайджана действительно стоит рассмотреть вопрос создания специальной комиссии по этому поводу.

Говоря о стремлениях неуемных почитателей сепаратизма, если Армения возьмет на себя смелость по реализации своих необоснованных идей, то столкнется с серьёзными последствиями. Стоит отметить, что с 2020 года каждый сентябрь РА пытается бравировать, но закономерно получает справедливый и адекватный ответ.

«Железный кулак» всегда наготове, так что армяне не потеряют уникальную возможность вновь понюхать его и даже лишиться нескольких коренных зубов… в лучшем случае.

Алла Зейдуллаева

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