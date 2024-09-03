В Баку проходит конференция на тему «Незаконная оккупация Францией острова Майотта» |
За поддержку Москвой Зангезурского коридора посла России вызвали в МИД Ирана |
Украина хочет наказать Монголию за визит Путина |
Ильхам Алиев тепло пообщался с кяльбаджарцами (фото) |
При пожаре на морском объекте «Азнефти» погиб человек |
США арестовали самолет Мадуро и переправили его во Флориду, президента на борту не было |
Коротченко: Армения обязалась организовать проект Зангезурского коридора (видео) |
Алиев и Эрдоган обсудили перспективы братских отношений и стратегического союзничества |
Итоги выборов в ММ будут обнародованы до 22 сентября |
Главное Мир

Турецкие спецслужбы задержали израильского агента

Турецкие спецслужбы задержали израильского агента

Турецкая национальная разведывательная организация задержала в Стамбуле главу финансовой сети Моссад, сообщает Sabah.

Гражданин Косово Лиридон Рексхепи переводил деньги работающим в Турции сотрудникам израильской разведки, которые вели съемки при помощи беспилотников, проводили психологические операции против палестинских политиков и собирали информацию о Сирии.

Рексхепи был раскрыт благодаря многочисленным переводам оперативникам Моссад, сделанным через Western Union. За ним было установлено наблюдение. Во вторник он был арестован.

В ходе допроса подозреваемый сознался в совершении денежных переводов израильским шпионам. Как выяснили турецкие спецслужбы, деньги агентам Моссад часто поступают через страны Восточной Европы, в особенности, Косово. Переводы часто осуществляются в криптовалюте.

Теги:
Из этой рубрики
Иранское грузовое судно затонуло в водах Кувейта
Мир

Иранское грузовое судно затонуло в водах Кувейта

2024/09/03, 14:49
Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС в Казани
Мир

Эрдоган принял приглашение на саммит БРИКС в Казани

2024/09/03, 14:39
Путин рассказал о газопроводе из России в Китай через Монголию
Мир

Путин рассказал о газопроводе из России в Китай через Монголию

2024/09/03, 13:34
Турецкие спецслужбы задержали израильского агента
Мир

Турецкие спецслужбы задержали израильского агента

2024/09/03, 13:05
Американские компании загрязнили реки в Сирии
Мир

Американские компании загрязнили реки в Сирии

2024/09/03, 13:00
Сотни украинских солдат могут оказаться в окружении
Мир

Сотни украинских солдат могут оказаться в окружении

2024/09/03, 12:34
В Беларусь залетел очередной российский «шахед»
Мир

В Беларусь залетел очередной российский «шахед»

2024/09/03, 12:21
Ким Дотком: Мадуро может купить российский президентский самолет Ил-96
Мир

Ким Дотком: Мадуро может купить российский президентский самолет Ил-96

2024/09/03, 12:13
В России предложили провести новую "спецоперацию"
Мир

В России предложили провести новую «спецоперацию»

2024/09/03, 12:00