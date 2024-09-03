Турецкие спецслужбы задержали израильского агента

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Турецкая национальная разведывательная организация задержала в Стамбуле главу финансовой сети Моссад, сообщает Sabah.

Гражданин Косово Лиридон Рексхепи переводил деньги работающим в Турции сотрудникам израильской разведки, которые вели съемки при помощи беспилотников, проводили психологические операции против палестинских политиков и собирали информацию о Сирии.

Рексхепи был раскрыт благодаря многочисленным переводам оперативникам Моссад, сделанным через Western Union. За ним было установлено наблюдение. Во вторник он был арестован.

В ходе допроса подозреваемый сознался в совершении денежных переводов израильским шпионам. Как выяснили турецкие спецслужбы, деньги агентам Моссад часто поступают через страны Восточной Европы, в особенности, Косово. Переводы часто осуществляются в криптовалюте.