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БИГ окажет поддержку Союзу Коморских островов

БИГ окажет поддержку Союзу Коморских островов

С 1995 года Франция препятствует обсуждению во всех международных организациях вопросов, связанных с Союзом Коморских островов.

Об этом в беседе с журналистами заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов, передает АПА.

Он сообщил, что возглавляемая им группа будет способствовать решению проблем, возникших в различных сферах региона:

«После 1995 года французское правительство блокирует во всех международных организациях вопросы, связанные с оккупацией Майотты и Союзом Коморских островов. Бакинская инициативная группа подняла этот вопрос спустя 26 лет и довела соответствующие резолюции до сведения международных организаций. Бакинская инициативная группа выступает с инициативами, направленными на выполнение резолюций международных организаций. Мы считаем, что и остров Майотта, и другие острова являются неотъемлемой частью Союза Коморских островов».

Между Бакинской инициативной группой и Комитетом Маоре был подписан меморандум в рамках конференции «Незаконная оккупация Францией Коморских островов».

Согласно документу, рассматриваемому региону будет оказана поддержка в решении различных социальных проблем и других вопросов.

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