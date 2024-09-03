В Баку полиция обезвредила грабителя

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В ночь на 3 сентября в Сабунчинском районе Баку мужчина попытался совершить вооруженное нападение, проникнув в частный дом с целью грабежа, об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел республики.

После того, как хозяйка дома сообщила в полицию о преступнике, проникшем в дом, правоохранители оперативно прибыли на место происшествия. Неизвестный, вооруженный ножом, оказал сопротивление правоохрателям и попытался скрыться. Сотрудники полиции с целью обеспечить безопасность жильцов вынуждены были применить табельное оружие, они обезвредили злоумышленника.

В ходе расследования была установлена личность грабителя, им оказался ранее судимый за причинение вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков Хахвердиев Эльшан Заур оглу (1999 г.р).

Следствие по факту продолжается.