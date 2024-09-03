Обсуждают ли Баку и Ереван передачу контроля над Зангезурским коридором частной компании?

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МИД Армении заявил, что не комментирует возможность передачи контроля над сообщением Азербайджан-Нахчыван (Зангезурский коридор) частной компании.

«Армения конструктивно участвует в процессе, связанном с разблокированием коммуникаций в регионе, опираясь на принципы уважения суверенитета, национальной юрисдикции, равенства и взаимности», – сказали в ведомстве в ответ на запрос ереванского Sputnik.

Ранее один из ереванских политологов сообщил, что на последней встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении обсуждалась якобы передача контроля международной частной компании.