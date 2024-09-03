Каменные отходы превращают окрестности Гюздака в зону бедствия (видео, фото)

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Километры каменных отходов простираются в окрестностях карьеров рядом с абшеронским поселком Гюздак. С такой жалобой в редакцию Minval.az обратился неравнодушный житель Баку Ельнур Азадов, который лично столкнулся с последствиями неквалифицированной эксплуатации окружающей среды.

По словам Азадова, предприниматели, добывающие камень для производства кубиков, оставляют после себя так называемые руины, напоминающие остатки древних цивилизаций. Эти участки становятся непригодными ни для заселения, ни для какой-либо другой деятельности. В окрестностях брошенных и эксплуатируемых карьеров можно увидеть ещё более удручающую картину: тонны обломков камня, непригодные для дальнейшего использования, просто сбрасываются на территории месторождений. Такое халатное отношение к природе вызывает опасение. «Реальная картина ещё страшнее, и её трудно описать словами», — говорит он.

В связи с этим возникает вопрос: как регулируется добыча камня на этих участках?

Редакция обратилась в Госагентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов. В отделе по связям с общественностью сообщили, что ведомство проводит регулярные мониторинги месторождений полезных ископаемых по всей стране. В частности, специалисты регулярно осматривают месторождения известняка в Гюздаке, расположенные на территории Абшеронского и Гарадагского районов.

«Мы контролируем выполнение эксплуатационных работ в пределах и на допустимой глубине участка, указанной в акте “Горного отвода”, а также обращение с известняковыми отходами, образующимися в процессе эксплуатации. Если обнаружится факт добычи за пределами отведенного участка, принимаются административные меры в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях АР», — сообщили в ведомстве.

В ходе последнего мониторинга были выявлены случаи незаконной эксплуатации, и приняты соответствующие меры, отметили там же.

Также в Госагентстве добавили, что наличие большого объема отходов при добыче известняка является нормой. Однако на некоторых участках, эксплуатируемых в течение многих лет, наблюдаются хаотично сбрасываемые отходы. Сбор и складирование отходов являются неотъемлемой частью производственного процесса. Агентство выдает разрешения на использование известняковых отходов в других отраслях промышленности, например, при производстве цемента.

Ведомство заявило, что для защиты имущественных интересов государства и экосреды они будут продолжать следить за деятельностью предпринимателей на всех месторождениях полезных ископаемых по стране.

«Напоминаем: использование недр земли без акта “Горного отвода” категорически запрещено!» — подытожили в ведомстве.

Зарина Оруджалиева