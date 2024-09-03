Ахмед Табет: Франция продолжает колониальную политику, вопреки международному праву

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Франция продолжает свою оккупационную политику, нарушая тем самым международное право.

Об этом сказал бывший посол Союза Коморских островов при ООН Ахмед Табет на конференции «Незаконная оккупация Францией острова Майотта» в Баку, сообщает Report.

Ахмед подчеркнул, что сегодня Франция все еще ведет колониальную политику на Коморских островах:

«Франция предприняла попытку государственного переворота на нашей территории. Французское представительство на Майотте представляет угрозу нашей территориальной целостности. Эта страна продолжает колониальную политику, вопреки международному праву».

По словам дипломата, Францию привлекли газ и другие природные ресурсы острова, после чего Париж усилил политическое вмешательство.

«Франция нарушает все международные резолюции, не уважает решения Совета Безопасности ООН. Французские власти пытаются узаконить здесь свою колониальную политику», – сказал он.

Франция, применяя силу, пытается подавить стремление коморского народа к независимости, отметил Ахмед Табет.

«Мы хотим быть независимыми. Коморы признаны ООН независимым государством. Но Франция в настоящее время уже полвека продолжает свою оккупацию, незаконно выступая против международного права», – цитирует Табета Trend.