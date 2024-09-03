В Баку проходит конференция на тему «Незаконная оккупация Францией острова Майотта»

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В Баку проходит конференция на тему «Незаконная оккупация Францией острова Майотта».

Конференция, организованная Бакинской инициативной группой (БИГ), посвящена острову Майотта, который находится под незаконной оккупацией Франции, передает Report.

В мероприятии принимают участие общественно-политические деятели, представители научных кругов, правозащитники, руководители неправительственных организаций, члены политических партий, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане.

Конференция предусматривает обсуждение истории французской колонизации Коморских островов, оккупации Майотты Францией и нанесенного в результате этого ущерба островам, геополитических и экономических интересов колониальной политики Франции в этом регионе, а также позиции международных организаций по отношению к острову Майотта Союза Коморских островов.

Напомним, что это 16-е международное мероприятие, проведенное за последний год Бакинской инициативной группой, оказывающей поддержку народам, борющимся с колониальной политикой.