В Баку проходит конференция на тему «Незаконная оккупация Францией острова Майотта» |
За поддержку Москвой Зангезурского коридора посла России вызвали в МИД Ирана |
Украина хочет наказать Монголию за визит Путина |
Ильхам Алиев тепло пообщался с кяльбаджарцами (фото) |
При пожаре на морском объекте «Азнефти» погиб человек |
США арестовали самолет Мадуро и переправили его во Флориду, президента на борту не было |
Коротченко: Армения обязалась организовать проект Зангезурского коридора (видео) |
Алиев и Эрдоган обсудили перспективы братских отношений и стратегического союзничества |
Итоги выборов в ММ будут обнародованы до 22 сентября |
Главное Политика

В Баку проходит конференция на тему «Незаконная оккупация Францией острова Майотта»

В Баку проходит конференция на тему "Незаконная оккупация Францией острова Майотта"

В Баку проходит конференция на тему «Незаконная оккупация Францией острова Майотта».

Конференция, организованная Бакинской инициативной группой (БИГ), посвящена острову Майотта, который находится под незаконной оккупацией Франции, передает Report.

В мероприятии принимают участие общественно-политические деятели, представители научных кругов, правозащитники, руководители неправительственных организаций, члены политических партий, а также представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане.

Конференция предусматривает обсуждение истории французской колонизации Коморских островов, оккупации Майотты Францией и нанесенного в результате этого ущерба островам, геополитических и экономических интересов колониальной политики Франции в этом регионе, а также позиции международных организаций по отношению к острову Майотта Союза Коморских островов.

Напомним, что это 16-е международное мероприятие, проведенное за последний год Бакинской инициативной группой, оказывающей поддержку народам, борющимся с колониальной политикой.

Теги:
Из этой рубрики
Ахмед Табет: Франция продолжает колониальную политику, вопреки международному праву
Политика

Ахмед Табет: Франция продолжает колониальную политику, вопреки международному праву

2024/09/03, 10:53
В Баку проходит конференция на тему "Незаконная оккупация Францией острова Майотта"
Политика

В Баку проходит конференция на тему «Незаконная оккупация Францией острова Майотта»

2024/09/03, 10:34
Китай и ЮАР выступили за мирные переговоры между Россией и Украиной
Политика

Китай и ЮАР выступили за мирные переговоры между Россией и Украиной

2024/09/03, 09:05
Формула позора как способ самовыражения: а что если Баку ответит той же монетой?
Политика

Формула позора как способ самовыражения: а что если Баку ответит той же монетой?

2024/09/03, 08:50
Украина хочет наказать Монголию за визит Путина
Политика

Украина хочет наказать Монголию за визит Путина

2024/09/03, 00:18
Йылмаз: Надеюсь, что выборы в ММ послужат благу народа Азербайджана и всего тюркского мира
Политика

Йылмаз: Надеюсь, что выборы в ММ послужат благу народа Азербайджана и всего тюркского мира

2024/09/02, 23:40
В России пока не определились с датой визита Путина в Турцию
Политика

В России пока не определились с датой визита Путина в Турцию

2024/09/02, 20:50
Состоялось обсуждение повестки сотрудничества между Азербайджаном и СНГ (фото)
Политика

Состоялось обсуждение повестки сотрудничества между Азербайджаном и СНГ (фото)

2024/09/02, 20:19
Коротченко: Армения обязалась организовать проект Зангезурского коридора (видео)
Политика

Коротченко: Армения обязалась организовать проект Зангезурского коридора (видео)

2024/09/02, 19:13