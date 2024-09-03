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Путин прибыл в Монголию (видео)

Путин прибыл в Монголию (видео)

Торжественная церемония встречи президента России Владимира Путина проходит на центральной площади у государственного дворца в Улан-Баторе, передает РИА Новости.

Путин находится с официальным визитом в Монголии, куда он прибыл накануне вечером для участия в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

Для встречи российского лидера подготовлены красная дорожка и постамент. Напротив дворца выстроились рота почетного караула и отряд всадников в парадной форме, стилизованной под одежды личной гвардии первого Великого хана Монгольской империи.

Духовой оркестр исполнил гимн Российской Федерации и Монголии, после чего президенты двух стран подошли роте почетного караула и поприветствовали его.

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