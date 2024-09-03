В Баку содержание пыли в воздухе превышает норму в 4-4,5 раза

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Погода с содержанием пыли наблюдается в Баку и на Апшеронском полуострове, а также в районах, расположенных вдоль побережья Каспийского моря.

Сотрудница Национальной гидрометеорологической службы Гульнара Аббасова сообщила, что количество пыли в воздухе возросло и в настоящее время превышает норму в 4-4,5 раза.

«Пыль, наблюдаемая в воздухе, является трансграничной, и проникает из Туркменистана. Ожидается, что эти условия сохранятся в течение следующих двух дней, в зависимости от метеорологических условий», – сказала она.