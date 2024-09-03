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Антитеррористические учения стран СНГ пройдут в Ташкенте 4-5 сентября

Антитеррористические учения стран СНГ пройдут в Ташкенте 4-5 сентября

Совместные учения компетентных органов стран СНГ «Восток-Антитеррор – 2024» состоятся в Узбекистане 4-5 сентября, сообщает национальное информационное агентство УзА.

В Ташкенте 4-5 сентября состоятся десятая международная научно-практическая конференция Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС) и вторая конференция Содружества Независимых Государств (СНГ) по борьбе с терроризмом и экстремизмом.

«Кроме того, Службой государственной безопасности Узбекистана при координирующей роли АТЦ СНГ будут проводиться совместные антитеррористические учения компетентных органов стран Содружества «Восток-Антитеррор – 2024», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале УзА.

Целью учений является совершенствование деятельности компетентных органов государств-участников СНГ при проведении совместных антитеррористических мероприятий по выявлению и пресечению терактов на объектах критически важной инфраструктуры и в местах массового пребывания людей, отмечается в сообщении.

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