Китай и ЮАР выступили за мирные переговоры между Россией и Украиной

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Китай и Южно-Африканская Республика (ЮАР) считают, что конфликт на Украине должен быть разрешен политически.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление двух стран по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамафосы в Пекине.

Согласно документу, обе стороны согласились, что инклюзивный диалог и мирные переговоры являются единственным возможным политическим способом найти долгосрочное решение для кризиса. Китай и ЮАР призвали Россию и Украину не допускать расширения, эскалации боевых действий, а также «подливания масла в огонь».