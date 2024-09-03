Первый грузовой поезд из Ульяновска в Азербайджан отправится в конце сентября

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Прямой грузовой состав впервые отправится по маршруту Ульяновск – Баку (Азербайджан) – Астара (Иран) в конце сентября. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона, передает ТАСС.

«Ориентировочно в конце сентября из Ульяновска отправится первый экспортный поезд Ульяновск – Баку – Астара. Это западный железнодорожный коридор логистического проекта «Средняя Волга – Каспийское море – Персидский залив», – сказал он.

По словам Русских, наполняемость поезда будет не менее 70 вагонов различных модификаций, в том числе крытые цистерны, платформы, вагоны бункерного типа и другие. «Каждый состав рассчитан на перевозку 3,5 тыс. тонн различной продукции – агропромпродукция, промтовары, продукция деревообработки и другая. Мы рассчитываем, что за год по данному маршруту будет экспортировано и импортировано более 200 тыс. тонн продукции», – уточнил он.

Губернатор добавил, что прорабатывается вопрос об обратной загрузке поезда товарами, произведенными в Азербайджане, Иране и соседних странах. «Хочу отметить, что экспортный торговый поезд станет первым составом со времен Советского Союза, следующим по данному направлению», – подчеркнул глава региона.