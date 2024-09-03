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Нидерланды предоставят Украине пакет помощи на 200 млн

Нидерланды предоставят Украине пакет помощи на 200 млн

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф во время первого визита в Украину объявил о новом пакете помощи. Его размер – более 200 миллионов евро. Об этом он написал в Х.

Как отметил Схоф, Украина и дальше может рассчитывать на дальнейшую поддержку и взаимодействие со стороны Нидерландов.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать идти вперед. Не только на линии фронта, но и в повседневной жизни людей. Именно поэтому Нидерланды предоставляют новый значительный пакет поддержки на сумму более 200 миллионов евро. Пакет направлен главным образом на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры, а также включает в себя дополнительное финансирование гуманитарной помощи», – написал Схоф.

Он заявил, что люди в Украине имеют право жить в свободе и безопасности. А прекращение нападений России на Украину отвечает интересам безопасности как Нидерландов, так и Европы в целом.

«Это убеждение мы все разделяем. Мой первый визит в Украину в качестве премьер-министра Нидерландов подтвердил мое убеждение, что мы должны продолжать поддерживать Украину», – подчеркнул он.

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