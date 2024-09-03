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В Измире поколотили турецких военных (видео)

В Измире поколотили турецких военных (видео)

Американские военные, прибывшие в Турцию на десантном корабле USS Wasp, подверглись нападению в городе Измире. Эту информацию подтвердило посольство США в этой стране.

«Мы подтверждаем, что американские военнослужащие на борту корабля Wasp сегодня подверглись нападению в Измире и теперь находятся в безопасности», — сказано в сообщении.

Также в посольстве поблагодарили турецкие власти за «оперативное вмешательство и продолжающееся расследование».

Ранее в сети появилось видео, на котором активисты Ассоциации турецкой молодёжи поймали члена экипажа корабля и надели ему мешок на голову в знак протеста из-за поддержки Израиля Вашингтоном.

Полиция задержала 13 человек, в том числе лидера объединения, пишут местные СМИ.

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