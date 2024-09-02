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При пожаре на морском объекте «Азнефти» погиб человек

При пожаре на морском объекте "Азнефти" погиб человек

На морской платформе №4 «28 Мая» Производственного объединения «Азнефть» Государственной нефтяной компании Азербайджана произошел пожар. Об этом говорится в сообщении ПО «Азнефть».

На место происшествия были немедленно направлены пожарные суда, которые в кратчайшие сроки предотвратили распространение огня, и пожар был полностью потушен.

В результате происшествия погиб сотрудник Управления специализированной нефтедобывающей техники №1 ПО «Азнефть» Рафиг Иса оглу Исламов (1960 г.р.).

Ведется оценка обстоятельств инцидента и принимаются соответствующие меры.

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