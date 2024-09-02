В России задержали очередного генерала-взяточника

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Фигурант дела о взяточничестве, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерий Муминджанов был задержан в Воронеже, сообщил РИА Новости источник.

Ранее СК РФ сообщил, что дело о взяточничестве завели в отношении замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова.

По версии следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 млрд рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 млн.

«Задержание Муминджанова проходило в Воронеже», – сказал собеседник агентства.