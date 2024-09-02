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Великобритания ограничивает поставки оружия в Израиль

Великобритания ограничивает поставки оружия в Израиль

Великобритания немедленно приостановит действие 30 из 350 своих лицензий на экспорт оружия в Израиль, поскольку существует риск того, что такое оборудование может быть использовано для совершения серьезных нарушений международного гуманитарного права, заявил в понедельник министр иностранных дел Дэвид Лэмми, передает Reuters.

Вскоре после победы Лейбористской партии на выборах в июле Лэмми заявил, что обновит обзор продаж оружия союзнику Великобритании Израилю, чтобы убедиться, что они соответствуют международному праву.

«С сожалением сообщаю Палате общин, что сегодня оценка, которую я получил, не позволяет мне прийти к какому-либо выводу, кроме того, что в отношении определенных видов британского оружия, экспортируемого в Израиль, существует явный риск того, что оно может быть использовано для совершения или содействия серьезному нарушению международного гуманитарного права», – сказал Лэмми.

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