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Баку и Рим обсудили вопросы военного сотрудничества (фото)

Баку и Рим обсудили вопросы военного сотрудничества (фото)

2 сентября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Итальянской Республики в нашей стране господином Лукой Ди Джанфранческо. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Министр обороны отметил, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Италией в военной сфере, равно как и в других областях, имеют особый характер и будут способствовать развитию армий обеих стран.

Отмечалось, что были реализованы некоторые из 31 запланированных мероприятий в военной сфере между Азербайджаном и Италией на 2024-2025 годы.

Выразив удовлетворение текущим состоянием сотрудничества в военной сфере, господин Л.Джанфранческо подчеркнул важное значение взаимных визитов.

На встрече с участием военного атташе Италии в Азербайджане капитана 1-го ранга Джианфранко Виццини, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в военной сфере, а также провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

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