О чем Байрамов говорил с сербским коллегой

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2 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Республики Сербия Марко Джуричем, находящимся с официальным визитом в нашей стране.

Согласно информации Министерства иностранных дел Азербайджана, на встрече были обсуждены аспекты отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией в политической, экономической, торговой, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и других сферах, а также вопросы региональной и международной безопасности.