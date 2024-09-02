Грузия поддерживает мир между Арменией и Азербайджаном

54 Просмотров

Спикер Национального собрания Армении Ален Симонян 2 сентября принял делегацию во главе с председателем комитета по внешним связям парламента Грузии Николозом Самхарадзе, прибывшую в Ереван для участия в совместном заседании Постоянной комиссии по внешним связям Национального собрания РА и Комитета по внешним связям парламента Грузии. Oб этом распространило управление по связям с общественностью и коммуникациям НС РА.

Отметив углубление развития отношений между Арменией и Грузией, спикер НС РА выступил с предложением разработать новые форматы активизации парламентских контактов.

Председатель комитета по внешним связям парламента Грузии поблагодарил Алена Симоняна за теплый прием и приветствовал инициативу спикера НС РА. Говоря о региональных событиях, Николоз Самхарадзе отметил, что Грузия поддерживает подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Стороны также обсудили ряд других вопросов, касающихся армяно-грузинской повестки и представляющих региональный интерес.