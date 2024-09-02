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Зеленский не верит в силовой способ возвращения ЗАЭС

Зеленский не верит в силовой способ возвращения ЗАЭС

У Украины, вероятно, пока нет возможности вернуть под контроль Запорожскую атомную электростанцию в рамках боевых действий. В этом вопросе сейчас предпринимаются политические шаги. Об этом на брифинге в Запорожье заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Что касается возвращения ЗАЭС, то сегодня есть только политические шаги и, к сожалению, их недостаточно, чтобы станция вернулась под наш контроль. Безопаснее, чтобы Украина контролировала Запорожскую станцию, и пока, с точки зрения поля боя, я не вижу таких возможностей, а те, которые, наверное, есть, они опасны», – отметил глава государства.

По его словам, Украина считает, что станцию необходимо возвращать под контроль политическим путем. И сейчас этот вопрос поднимается на всех площадках.

Зеленский уточнил, что вопросом деоккупации ЗАЭС занимается гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. В ближайшее время он посетит Энергодар и Запорожскую АЭС. После этого Гросси намерен посетить Киев.

Также, как добавил президент, Украина работает, чтобы на ЗАЭС была ротация команды МАГАТЭ, поскольку это более безопасно.

«По крайней мере мы с вами понимаем информацию. Может, не полностью, не 100%, но информация есть, что там происходит, и контроль безопасности все же там за МАГАТЭ сегодня. Я знаю, что он (Гросси – ред.) должен приехать с некоторыми предложениями по усилению контроля безопасности, и мы будем обсуждать следующие действия», – рассказал глава государства.

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