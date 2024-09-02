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Главное Общество

Изъято 35 кг наркотиков

Изъято 35 кг наркотиков

Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД провело операцию, в ходе которой у трех человек обнаружено и изъято 35 кг наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что были задержаны члены наркосети – ранее судимые Халиг Гусейнзаде, Сеймур Мамедли и Эльшан Ганиев. У них, в машине и домах, было обнаружено около 35 кг марихуаны, смешанной психотропными веществами, а также героин. Задержанные в ходе следственных мероприятий сообщили, что приобрели наркотические вещества с целью дальнейшего сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело, решением суда в отношении трех задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.

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