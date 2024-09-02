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Румыния одобрила законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot

Румыния одобрила законопроект о передаче Украине ЗРК Patriot

Правительство Румынии одобрило проект закона о передаче Украине ЗРК Patriot. Об этом сообщил его представитель по печати Михай Константин на брифинге по итогам заседания кабинета, сообщает ТАСС.

«Правительство одобрило и направит парламенту в срочном режиме законопроект, который дополняет Закон 222/2017 о наземной ПВО, – приводит его слова агентство Agerpres. – Конкретно проект предусматривает, что ракетная система «земля – воздух» Patriot будет передана третьей стороне. После принятия закона парламентом правительство сможет издать постановление, которое позволит осуществить эту передачу. Также правительство уполномочено восстановить обороноспособность страны «земля – воздух» из бюджета Министерства национальной обороны».

Верховный совет обороны Румынии 20 июня принял решение передать один ЗРК Patriot Украине. При этом было подчеркнуто, что ЗРК будет передан при условии продолжения переговоров Румынии с союзниками по НАТО о получении подобной или эквивалентной системы для обеспечения безопасности национального воздушного пространства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях встречи с главами МИД Евросоюза 29 августа в Брюсселе пожаловался журналистам, что Киев не получил всех обещанных ЗРК Patriot. «Ряд систем Patriot были обещаны, но еще не поставлены», – сказал он.

Румыния закупила за $4 млрд семь американских противоракетных систем «земля – воздух» дальнего радиуса действия Patriot Pac 3+, четыре из них уже находятся в стране, а две приведены в состояние боевой готовности.

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