ЕС может применить к Грузии «белорусский прецедент»

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Депутат Европарламента от Чехии Маркета Грегорова допустила, что ЕС применит к Грузии «белорусский прецедент» и не признает результаты парламентских выборов в случае их фальсификации.

«Если будет фальсификация выборов, к сожалению, нам придется рассмотреть случай Беларуси… Европейский Союз не признал Лукашенко президентом Беларуси, а мы поддерживаем оппозицию, а именно Светлану Тихановскую, а также финансово и экономически все белорусское гражданское общество, и мы ввели санкции в отношении Беларуси. Поэтому, если то же самое произойдет и в Грузии, то это прецедент», — сказала Грегорова грузинским журналистам.

Она назвала «стратегией проигрыша выборов» последние шаги правящей «Грузинской мечты», связав их с войной, которую Россия продолжает против Украины.

«Я не знаю, почему правительство предпринимает такие шаги… Возможно, они думают, что Россия выиграют войну в ближайшие месяцы, и они тогда окажутся на стороне победителя, чего по моему мнению не произойдет, мы не можем этого допустить, Украина должна победить», — сказала Грегорова.