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Лестничный пролет обрушился в жилом доме в Хырдалане

Лестничный пролет обрушился в жилом доме в Хырдалане

Лестничный пролет обрушился в жилом доме в городе Хырдалан. Инцидент произошел в первом блоке здания 1991 года постройки, расположенного на территории 26 квартала, сообщили Minval.az в Исполнительной власти Абшеронского района.

«Немедленно после происшествия сотрудники Исполнительной власти Абшеронского района и соответствующие ведомства провели осмотр места. Для обеспечения безопасного передвижения жителей была заказана временная конструкция, а также проинформированы соответствующие органы МЧС», – сообщили в администрации района.

Также было отмечено, что в результате происшествия никто из жильцов не пострадал. Об отсутствии обращений в больницу подтвердили в Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB). В настоящее время сотрудники МЧС проводят осмотр места происшествия. После получения заключения исполнительная власть приступит к ремонтно-восстановительным работам.

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