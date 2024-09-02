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В Азербайджане станет жарче

В Азербайджане станет жарче

3-4 сентября в некоторых районах республики ожидается жаркая погода.

Об этом сказал заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии Акбар Аскеров, отметив, что определены индексы пожарной опасности для различных территорий республики.

К территориям с очень высоким риском возгорания относятся Агстафа, Тертер, Нафталан, Агдам, Шеки, Губа, Гусар, Имаиллы, Гобустан, Ярдымлы, Ордубад, Нахчыван, Шарур, Шахбуз, Джульфа, с высоким риском – Гянджа, Товуз, Шамкир, Огуз, Габала, Хызы, Шамахы, Лянкяран, Астара, указал он.

По его словам, из-за сильной жары возрастает вероятность возникновения пожаров, особенно в лесных массивах: «В связи с этим мы обращаемся к населению с призывом соблюдать правила пожарной безопасности и проявлять предельную осторожность при обращении с огнем во время проведения хозяйственных работ или отдыха на природе».

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