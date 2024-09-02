Тайвань предложил Китаю отобрать у России Дальний Восток

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Президент Тайваня Лай Циндэ заявил, что, поскольку Китай считает остров частью своей территории, то Пекину следует отобрать у России Дальний Восток, который был утрачен по итогам заключения Айгунского договора между Российской Империей и Империей Цинь в 1858 году.

Об этом пишет портал Newtalk.

«Если это ради территориальной целостности, почему он [Китай] не вернет земли России, которые были переданы по Айгунскому договору? <…> Вы могли бы попросить Россию [отдать территории], но не делаете этого. Поэтому очевидно, что они хотят вторгнуться на Тайвань не по территориальным причинам», — заявил Циндэ, говоря о территориальных спорах между Тайванем и КНР.

Циндэ считает, что Китай стремится сломать существующий и основанный на правилах порядок в западной части Тихого океана.