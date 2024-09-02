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Главное Общество

Завтра дорога к «Янаргдагу» будет закрыта

Завтра дорога к "Янаргдагу" будет закрыта

С завтрашнего дня будет ограничено движение транспорта от улицы Аждара Меликова до улицы 28 мая.

Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Ограничения будут введены с 06:00 3 сентября в связи с ремонтно-восстановительными работами.

Речь идет об участке дороги Мехдиабад-Дигях-Мамедли, ведущей к Государственному историко-культурному и природному заповеднику «Янардаг», от улицы Аждара Меликова (автомобильная дорога Забрат-Кюрдаханы) в направлении Мехдиабада до улицы 28 мая.

ГААДА просит водителей использовать альтернативные маршруты.

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