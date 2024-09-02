Франция проигнорировала запрос России по Дурову

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Франция полностью проигнорировала запрос Москвы о предоставлении консульского доступа к создателю мессенджера Telegram Павлу Дурову во время его нахождения под стражей.

Об этом заявили в посольстве России в Париже, передает РИА Новости.

«В то время, пока Дуров находился под стражей, к нему не был предоставлен консульский доступ. В общем и целом, никакого ответа – ни положительного, ни отрицательного – на наш запрос от французской стороны мы не услышали», — сообщили в дипломатическом представительстве.