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Байрамов заявил, что в Конституции Азербайджана нет территориальных претензий к Армении

Байрамов заявил, что в Конституции Азербайджана нет территориальных претензий к Армении

В Конституции Азербайджана нет территориальных претензий к какому-либо соседнему государству, в том числе, к Армении.

Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в Баку.

Байрамов отметил, что если Армения желает мира в регионе, она должна предпринять серьезные шаги.

«Был отмечен тот факт, что в Конституции Армении, все еще остаются претензии на территорию Азербайджана. Я подчеркнул, что это самый серьезный элемент угрозы процессу мира и нормализации. Если Армения желает мира в регионе, она должна предпринять серьезные шаги», – добавил он.

Азербайджан представит Армении новый пакет предложений по мирному договору, отметил Байрамов.

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